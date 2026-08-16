قیمت امروز Nexira DAEP

قیمت لحظه‌ ای Nexira DAEP (NEXI) در حال حاضر برابر با $ 0.00377845 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEXI به USD برابر با $ 0.00377845 برای هر NEXI می‌ باشد.

توکن Nexira DAEP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,889,283 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 273.78M NEXI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEXI در بازه‌ ای بین $ 0.00363773 (حداقل) و $ 0.00446175 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03742276 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00267525 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEXI طی یک ساعت گذشته به میزان +3.49% و در هفت روز اخیر به میزان -7.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 32.00K رسیده است.

اطلاعات بازار Nexira DAEP (NEXI)

ارزش بازار $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M حجم (24 ساعته) $ 32.00K$ 32.00K $ 32.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M سرمایه در گردش 273.78M 273.78M 273.78M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nexira DAEP برابر است با $ 1.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 32.00K. عرضه در گردش NEXI برابر است با 273.78M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.89M است.