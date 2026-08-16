قیمت امروز NADS

قیمت لحظه‌ ای NADS (NADS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NADS به USD برابر با $ 0 برای هر NADS می‌ باشد.

توکن NADS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,149 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 906.14M NADS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NADS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NADS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -2.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NADS (NADS)

ارزش بازار $ 24.15K$ 24.15K $ 24.15K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.15K$ 24.15K $ 24.15K سرمایه در گردش 906.14M 906.14M 906.14M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NADS برابر است با $ 24.15K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NADS برابر است با 906.14M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.15K است.