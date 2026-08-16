قیمت امروز MPP32

قیمت لحظه‌ ای MPP32 (M32) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی M32 به USD برابر با $ 0 برای هر M32 می‌ باشد.

توکن MPP32 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 167,119 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.97M M32 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، M32 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00108835 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز M32 طی یک ساعت گذشته به میزان +5.09% و در هفت روز اخیر به میزان -29.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.54K رسیده است.

اطلاعات بازار MPP32 (M32)

ارزش بازار $ 167.12K$ 167.12K $ 167.12K حجم (24 ساعته) $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 167.12K$ 167.12K $ 167.12K سرمایه در گردش 999.97M 999.97M 999.97M عرضه کل 999,973,027.051948 999,973,027.051948 999,973,027.051948

ارزش بازار فعلی MPP32 برابر است با $ 167.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.54K. عرضه در گردش M32 برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999973027.051948 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 167.12K است.