قیمت امروز MongCoin

قیمت لحظه‌ ای MongCoin (MONG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MONG به USD برابر با $ 0 برای هر MONG می‌ باشد.

توکن MongCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 307,909 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 690.00T MONG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MONG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MONG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MongCoin (MONG)

ارزش بازار $ 307.91K$ 307.91K $ 307.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 307.91K$ 307.91K $ 307.91K سرمایه در گردش 690.00T 690.00T 690.00T عرضه کل 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MongCoin برابر است با $ 307.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MONG برابر است با 690.00T، و عرضه کل آن 690000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 307.91K است.