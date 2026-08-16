قیمت امروز Moltbook

قیمت لحظه‌ ای Moltbook (MOLT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOLT به USD برابر با $ 0 برای هر MOLT می‌ باشد.

توکن Moltbook در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 356,411 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B MOLT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOLT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOLT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.73% و در هفت روز اخیر به میزان -10.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Moltbook (MOLT)

ارزش بازار $ 356.41K$ 356.41K $ 356.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 356.41K$ 356.41K $ 356.41K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Moltbook برابر است با $ 356.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOLT برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 356.41K است.