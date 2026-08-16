قیمت امروز MIO

قیمت لحظه‌ ای MIO (MIO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIO به USD برابر با $ 0 برای هر MIO می‌ باشد.

توکن MIO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 78 571 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B MIO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIO در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00158365 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0,16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MIO (MIO)

ارزش بازار $ 78,57K$ 78,57K $ 78,57K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 78,57K$ 78,57K $ 78,57K سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

ارزش بازار فعلی MIO برابر است با $ 78,57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MIO برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 78,57K است.