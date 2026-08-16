قیمت امروز Luffy

قیمت لحظه‌ ای Luffy (LUFFY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUFFY به USD برابر با $ 0 برای هر LUFFY می‌ باشد.

توکن Luffy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 436,338 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.57B LUFFY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUFFY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUFFY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -2.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Luffy (LUFFY)

ارزش بازار $ 436.34K$ 436.34K $ 436.34K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 456.68K$ 456.68K $ 456.68K سرمایه در گردش 51.57B 51.57B 51.57B عرضه کل 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295

ارزش بازار فعلی Luffy برابر است با $ 436.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LUFFY برابر است با 51.57B، و عرضه کل آن 53979451951.80295 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 456.68K است.