قیمت امروز LITAS

قیمت لحظه‌ ای LITAS (LITAS) در حال حاضر برابر با $ 0.00553659 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LITAS به USD برابر با $ 0.00553659 برای هر LITAS می‌ باشد.

توکن LITAS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 61,168 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.05M LITAS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LITAS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.8234 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00549597 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LITAS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 202.62 رسیده است.

اطلاعات بازار LITAS (LITAS)

ارزش بازار $ 61.17K$ 61.17K $ 61.17K حجم (24 ساعته) $ 202.62$ 202.62 $ 202.62 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 553.66K$ 553.66K $ 553.66K سرمایه در گردش 11.05M 11.05M 11.05M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی LITAS برابر است با $ 61.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.62. عرضه در گردش LITAS برابر است با 11.05M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 553.66K است.