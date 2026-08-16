قیمت امروز Lido EarnUSD

قیمت لحظه‌ ای Lido EarnUSD (EARNUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.024 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EARNUSD به USD برابر با $ 1.024 برای هر EARNUSD می‌ باشد.

توکن Lido EarnUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,569,751 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.92M EARNUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EARNUSD در بازه‌ ای بین $ 1.023 (حداقل) و $ 1.025 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.65 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.981191 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EARNUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Lido EarnUSD (EARNUSD)

ارزش بازار $ 27.57M$ 27.57M $ 27.57M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.57M$ 27.57M $ 27.57M سرمایه در گردش 26.92M 26.92M 26.92M عرضه کل 26,924,756.16699781 26,924,756.16699781 26,924,756.16699781

ارزش بازار فعلی Lido EarnUSD برابر است با $ 27.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش EARNUSD برابر است با 26.92M، و عرضه کل آن 26924756.16699781 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.57M است.