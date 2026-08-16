قیمت امروز LEEK

قیمت لحظه‌ ای LEEK (LEEK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LEEK به USD برابر با $ 0 برای هر LEEK می‌ باشد.

توکن LEEK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 224,229 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 913.23M LEEK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LEEK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LEEK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.03 رسیده است.

اطلاعات بازار LEEK (LEEK)

ارزش بازار $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K حجم (24 ساعته) $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K سرمایه در گردش 913.23M 913.23M 913.23M عرضه کل 913,230,953.0 913,230,953.0 913,230,953.0

ارزش بازار فعلی LEEK برابر است با $ 224.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.03. عرضه در گردش LEEK برابر است با 913.23M، و عرضه کل آن 913230953.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 224.23K است.