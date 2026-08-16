قیمت امروز KLAUS

قیمت لحظه‌ ای KLAUS (KLAUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KLAUS به USD برابر با $ 0 برای هر KLAUS می‌ باشد.

توکن KLAUS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,716 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B KLAUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KLAUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.051944 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KLAUS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -2.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KLAUS (KLAUS)

ارزش بازار $ 48.72K$ 48.72K $ 48.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 48.72K$ 48.72K $ 48.72K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی KLAUS برابر است با $ 48.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KLAUS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 48.72K است.