قیمت امروز KiloEx

قیمت لحظه‌ ای KiloEx (KILO) در حال حاضر برابر با $ 0.00310578 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KILO به USD برابر با $ 0.00310578 برای هر KILO می‌ باشد.

توکن KiloEx در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 657,492 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 211.70M KILO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KILO در بازه‌ ای بین $ 0.00304523 (حداقل) و $ 0.00314024 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.164805 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00256893 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KILO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +4.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.32K رسیده است.

اطلاعات بازار KiloEx (KILO)

ارزش بازار $ 657.49K$ 657.49K $ 657.49K حجم (24 ساعته) $ 4.32K$ 4.32K $ 4.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M سرمایه در گردش 211.70M 211.70M 211.70M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی KiloEx برابر است با $ 657.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.32K. عرضه در گردش KILO برابر است با 211.70M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.11M است.