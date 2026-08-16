قیمت امروز Jeff CEO

قیمت لحظه‌ ای Jeff CEO (CEO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CEO به USD برابر با $ 0 برای هر CEO می‌ باشد.

توکن Jeff CEO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 121,354 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B CEO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CEO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00218053 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CEO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.38% و در هفت روز اخیر به میزان -6.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 338.61 رسیده است.

اطلاعات بازار Jeff CEO (CEO)

ارزش بازار $ 121.35K$ 121.35K $ 121.35K حجم (24 ساعته) $ 338.61$ 338.61 $ 338.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 121.35K$ 121.35K $ 121.35K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Jeff CEO برابر است با $ 121.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 338.61. عرضه در گردش CEO برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 121.35K است.