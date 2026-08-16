قیمت امروز Hyre Agent

قیمت لحظه‌ ای Hyre Agent (HYRE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYRE به USD برابر با $ 0 برای هر HYRE می‌ باشد.

توکن Hyre Agent در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 75,765 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 929.99M HYRE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYRE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYRE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +17.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hyre Agent (HYRE)

ارزش بازار $ 75.77K$ 75.77K $ 75.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81.17K$ 81.17K $ 81.17K سرمایه در گردش 929.99M 929.99M 929.99M عرضه کل 996,273,597.987309 996,273,597.987309 996,273,597.987309

ارزش بازار فعلی Hyre Agent برابر است با $ 75.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HYRE برابر است با 929.99M، و عرضه کل آن 996273597.987309 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81.17K است.