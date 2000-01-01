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برترین توکن‌ های اکوسیستم HyperEVM بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم HyperEVM را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.565
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 58.25
-0.05%
+0.01%
+4.65%
$ 798.52M
$ 2.63M
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
9
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006028
+0.12%
-0.25%
-8.95%
$ 378.80M
$ 17.46M
10
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 57.03
-0.02%
+0.02%
+5.89%
$ 334.78M
$ 29.72M
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
12
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,019
+0.07%
+0.00%
-2.92%
$ 206.14M
$ 7.82M
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
14
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 56.93
-0.07%
+0.01%
+4.63%
$ 169.69M
$ 12.18K
15
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
16
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
+0.01%
+0.10%
$ 117.89M
$ 98.54K
17
$ 71.38
0.00%
+0.08%
+5.57%
$ 100.70M
$ 889.21
18
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00276113
-0.75%
-0.02%
+2.00%
$ 88.09M
$ 489.54K
19
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998507
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 74.89M
$ 35.17K
20
$ 979.56
-0.04%
+0.93%
+11.25%
$ 72.75M
$ 57.37
21
$ 785.71
-0.08%
-0.13%
+0.06%
$ 70.63M
$ 72.15
22
Derive
Derive
DRV
$ 0.09231
-0.02%
-0.09%
-5.15%
$ 68.28M
$ 576.50K
23
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
24
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.05M
--
25
$ 225.83
+0.04%
+0.21%
+0.30%
$ 54.25M
$ 254.02
26
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
27
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.0
0.00%
+0.00%
-3.47%
$ 50.01M
$ 13.37K
28
$ 783.24
-0.01%
+0.03%
+0.71%
$ 43.36M
$ 75.47
29
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 58.85
-0.07%
+0.01%
+4.60%
$ 41.71M
$ 552.00K
30
Purr
Purr
PURR
$ 0.06683
-0.43%
+1.49%
+3.68%
$ 39.70M
$ 852.33K
31
Talus
Talus
US
$ 0.01767
-1.84%
+1.56%
-60.53%
$ 38.63M
$ 48.00M
32
$ 734.2
-0.02%
+0.13%
+1.22%
$ 36.98M
$ 83.24
33
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.12972
-0.09%
+0.10%
+36.21%
$ 36.38M
$ 701.16K
34
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 58.05
-0.05%
+0.01%
+4.67%
$ 34.31M
$ 12.35
35
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,059.34
+0.02%
-0.00%
-2.02%
$ 32.33M
$ 32.00K
36
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
0.00%
+0.02%
-0.01%
$ 31.96M
$ 5.80K
37
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.00000009899
0.00%
+0.19%
-8.51%
$ 27.90M
$ 21.33B
38
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.545E-5
+0.09%
+1.50%
-15.14%
$ 27.53M
--
39
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076096
-0.49%
+0.01%
-1.91%
$ 27.40M
$ 32.00K
40
$ 58.48
+0.03%
-0.20%
+1.18%
$ 26.39M
$ 1.02K
41
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006472
-1.15%
-5.64%
-9.18%
$ 25.86M
$ 9.83M
42
$ 351.42
+0.32%
+0.52%
-1.95%
$ 24.40M
$ 158.17
43
$ 342.6
+0.09%
+0.32%
+3.85%
$ 21.62M
$ 163.09
44
USDH
USDH
USDH
$ 0.994791
0.00%
0.00%
+0.25%
$ 21.25M
$ 3.90K
45
Based
Based
BASED
$ 0.08343
+1.46%
+11.07%
+10.69%
$ 19.55M
$ 2.89M
46
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.63
0.00%
-0.01%
-2.86%
$ 15.57M
$ 30.39K
47
$ 499.3
-0.02%
+0.33%
-0.21%
$ 14.62M
$ 117.80
48
$ 306.88
+0.12%
-0.04%
-2.06%
$ 13.63M
$ 179.53
49
$ 82.26
-0.21%
-0.38%
-0.41%
$ 13.04M
$ 678.27
50
$ 103.02
-0.09%
+0.17%
+0.23%
$ 12.92M
$ 599.26

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم HyperEVM چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم HyperEVM به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 148 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $99.04B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم HyperEVM چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم HyperEVM که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BASED با ثبت تغییر قیمتی 11.07% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم HyperEVM در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 148 توکن از دسته اکوسیستم HyperEVM را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم HyperEVM می‌توان به USDC, LINK, USDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم HyperEVM چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم HyperEVM در حال حاضر حدود $99.04B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم HyperEVM، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.