قیمت امروز HeroPanda

قیمت لحظه‌ ای HeroPanda (HPDA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HPDA به USD برابر با $ 0 برای هر HPDA می‌ باشد.

توکن HeroPanda در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,824.68 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.08M HPDA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HPDA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HPDA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HeroPanda (HPDA)

ارزش بازار $ 16.82K$ 16.82K $ 16.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.90K$ 16.90K $ 16.90K سرمایه در گردش 995.08M 995.08M 995.08M عرضه کل 995,075,796.684321 995,075,796.684321 995,075,796.684321

ارزش بازار فعلی HeroPanda برابر است با $ 16.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HPDA برابر است با 995.08M، و عرضه کل آن 995075796.684321 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.90K است.