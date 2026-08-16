قیمت امروز HeavyPulp

قیمت لحظه‌ ای HeavyPulp (HEAVYPULP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HEAVYPULP به USD برابر با $ 0 برای هر HEAVYPULP می‌ باشد.

توکن HeavyPulp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 954,656 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.74M HEAVYPULP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HEAVYPULP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00105833 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00512606 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HEAVYPULP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.34% و در هفت روز اخیر به میزان -1.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 40.17K رسیده است.

اطلاعات بازار HeavyPulp (HEAVYPULP)

ارزش بازار $ 954.66K$ 954.66K $ 954.66K حجم (24 ساعته) $ 40.17K$ 40.17K $ 40.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 954.66K$ 954.66K $ 954.66K سرمایه در گردش 999.74M 999.74M 999.74M عرضه کل 999,743,813.264061 999,743,813.264061 999,743,813.264061

ارزش بازار فعلی HeavyPulp برابر است با $ 954.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 40.17K. عرضه در گردش HEAVYPULP برابر است با 999.74M، و عرضه کل آن 999743813.264061 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 954.66K است.