قیمت امروز Hastra AUTO

قیمت لحظه‌ ای Hastra AUTO (AUTO) در حال حاضر برابر با $ 1.01 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUTO به USD برابر با $ 1.01 برای هر AUTO می‌ باشد.

توکن Hastra AUTO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,655,328 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.61M AUTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUTO در بازه‌ ای بین $ 1.01 (حداقل) و $ 1.011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.011 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.006 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUTO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 128.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Hastra AUTO (AUTO)

ارزش بازار $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M حجم (24 ساعته) $ 128.27K$ 128.27K $ 128.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M سرمایه در گردش 4.61M 4.61M 4.61M عرضه کل 4,608,479.269309 4,608,479.269309 4,608,479.269309

ارزش بازار فعلی Hastra AUTO برابر است با $ 4.66M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 128.27K. عرضه در گردش AUTO برابر است با 4.61M، و عرضه کل آن 4608479.269309 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.66M است.