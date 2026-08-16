قیمت امروز Ginnan

قیمت لحظه‌ ای Ginnan (GINNAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GINNAN به USD برابر با $ 0 برای هر GINNAN می‌ باشد.

توکن Ginnan در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,585 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00T GINNAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GINNAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GINNAN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -24.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ginnan (GINNAN)

ارزش بازار $ 39.59K$ 39.59K $ 39.59K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.59K$ 39.59K $ 39.59K سرمایه در گردش 1.00T 1.00T 1.00T عرضه کل 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ginnan برابر است با $ 39.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GINNAN برابر است با 1.00T، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.59K است.