قیمت امروز froglet

قیمت لحظه‌ ای froglet (FROGLET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 24.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FROGLET به USD برابر با $ 0 برای هر FROGLET می‌ باشد.

توکن froglet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 87,071 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FROGLET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FROGLET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FROGLET طی یک ساعت گذشته به میزان -0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -13.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار froglet (FROGLET)

ارزش بازار $ 87.07K$ 87.07K $ 87.07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.07K$ 87.07K $ 87.07K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی froglet برابر است با $ 87.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FROGLET برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.07K است.