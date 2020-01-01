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برترین توکن‌ های Pools Launchpad بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Pools Launchpad را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002649
0.00%
-0.53%
-8.22%
$ 1.09B
$ 24.43B
2
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01296
-0.31%
+0.94%
-11.90%
$ 12.95M
$ 4.30M
3
Unicorn Pegasus
Unicorn Pegasus
UNIPEG
$ 0.00024937
+0.16%
-0.43%
-6.02%
$ 249.38K
$ 90.61K
4
Possum
Possum
POSM
$ 0.00019668
-0.02%
+0.28%
+62.92%
$ 196.68K
$ 18.06K
5
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00013503
-0.62%
-0.00%
-55.73%
$ 132.91K
$ 4.64K
6
divinely protected
divinely protected
222
$ 0.00011267
+8.16%
-0.15%
-50.69%
$ 112.73K
$ 68.95K
7
froglet
froglet
FROGLET
$ 8.73E-5
-0.35%
-23.00%
-14.66%
$ 87.30K
--
8
ABE
ABE
ABE
$ 8.109E-5
-9.32%
-14.30%
-12.43%
$ 81.09K
--
9
Unifrog
Unifrog
UNIFROG
$ 7.644E-5
-0.56%
-16.50%
-25.92%
$ 76.44K
--
10
RHPS
RHPS
RHPS
$ 5.359E-5
+0.09%
-0.60%
-16.07%
$ 53.59K
--
11
skrimp
skrimp
SKRMP
$ 5.349E-5
-0.48%
-3.90%
-27.98%
$ 53.46K
--
12
THE LEAK
THE LEAK
LEAK
$ 3.105E-5
+0.10%
+24.40%
-49.52%
$ 31.05K
--
13
inu
inu
INU
$ 3.024E-5
-7.24%
-29.70%
-18.38%
$ 30.24K
--
14
PIGI COIN
PIGI COIN
PIGI
$ 2.439E-5
+0.12%
+2.30%
-38.72%
$ 24.39K
--
15
Stonkfrog
Stonkfrog
STNK
$ 2.221E-5
0.00%
+0.10%
-8.71%
$ 22.21K
--
16
LONGBOW
LONGBOW
BOW
$ 1.959E-5
0.00%
-0.10%
-20.37%
$ 19.59K
--
17
Toucan
Toucan
TCAN
$ 1.657E-5
-2.64%
-12.20%
-30.73%
$ 16.57K
--
18
Trash
Trash
TRASH
$ 1.238E-5
+0.16%
-21.80%
-57.73%
$ 12.38K
--
19
Trade Pools
Trade Pools
POOLS
$ 1.067E-5
+0.19%
-13.70%
-57.34%
$ 10.67K
--
20
CAPTAIN ROBINHOOD
CAPTAIN ROBINHOOD
VLAD
$ 1.063E-5
+0.09%
-2.50%
-73.37%
$ 10.63K
--
21
frong
frong
FRONG
$ 0.004701
+5.81%
+8.28%
-16.55%
--
$ 20.70M

سوالات متداول

توکن‌ های Pools Launchpad چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Pools Launchpad به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.11B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Pools Launchpad چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Pools Launchpad که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LEAK با ثبت تغییر قیمتی 24.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Pools Launchpad در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته Pools Launchpad را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Pools Launchpad می‌توان به PEPE, GOAT, UNIPEG اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Pools Launchpad چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Pools Launchpad در حال حاضر حدود $1.11B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Pools Launchpad، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.