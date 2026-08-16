قیمت امروز FOMO

قیمت لحظه‌ ای FOMO (FOMO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOMO به USD برابر با $ 0 برای هر FOMO می‌ باشد.

توکن FOMO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 82,382 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B FOMO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOMO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOMO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +191.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FOMO (FOMO)

ارزش بازار $ 82.38K$ 82.38K $ 82.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 82.38K$ 82.38K $ 82.38K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,995,061,541.69853 99,995,061,541.69853 99,995,061,541.69853

ارزش بازار فعلی FOMO برابر است با $ 82.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FOMO برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99995061541.69853 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 82.38K است.