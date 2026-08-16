قیمت امروز first reply

قیمت لحظه‌ ای first reply (SIRIUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIRIUS به USD برابر با $ 0 برای هر SIRIUS می‌ باشد.

توکن first reply در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,955 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.28M SIRIUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIRIUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01068814 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIRIUS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار first reply (SIRIUS)

ارزش بازار $ 43.96K$ 43.96K $ 43.96K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.96K$ 43.96K $ 43.96K سرمایه در گردش 965.28M 965.28M 965.28M عرضه کل 965,282,730.194955 965,282,730.194955 965,282,730.194955

ارزش بازار فعلی first reply برابر است با $ 43.96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SIRIUS برابر است با 965.28M، و عرضه کل آن 965282730.194955 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.96K است.