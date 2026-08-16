قیمت امروز Etherfuse GILTS

قیمت لحظه‌ ای Etherfuse GILTS (GILTS) در حال حاضر برابر با $ 1.42 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GILTS به USD برابر با $ 1.42 برای هر GILTS می‌ باشد.

توکن Etherfuse GILTS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 177,570 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 125.03K GILTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GILTS در بازه‌ ای بین $ 1.42 (حداقل) و $ 1.42 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.44 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.37 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GILTS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 143.30 رسیده است.

اطلاعات بازار Etherfuse GILTS (GILTS)

ارزش بازار $ 177.57K$ 177.57K $ 177.57K حجم (24 ساعته) $ 143.30$ 143.30 $ 143.30 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 177.57K$ 177.57K $ 177.57K سرمایه در گردش 125.03K 125.03K 125.03K عرضه کل 125,026.0 125,026.0 125,026.0

ارزش بازار فعلی Etherfuse GILTS برابر است با $ 177.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 143.30. عرضه در گردش GILTS برابر است با 125.03K، و عرضه کل آن 125026.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 177.57K است.