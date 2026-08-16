قیمت امروز EternalAI

قیمت لحظه‌ ای EternalAI (EAI) در حال حاضر برابر با $ 0.00145583 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EAI به USD برابر با $ 0.00145583 برای هر EAI می‌ باشد.

توکن EternalAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 463,638 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 318.47M EAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.289074 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0012552 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.05 رسیده است.

اطلاعات بازار EternalAI (EAI)

ارزش بازار $ 463.64K$ 463.64K $ 463.64K حجم (24 ساعته) $ 12.05$ 12.05 $ 12.05 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M سرمایه در گردش 318.47M 318.47M 318.47M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی EternalAI برابر است با $ 463.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.05. عرضه در گردش EAI برابر است با 318.47M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.46M است.