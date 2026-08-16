قیمت امروز Duck Token

قیمت لحظه‌ ای Duck Token (DUCK) در حال حاضر برابر با $ 0.03017348 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUCK به USD برابر با $ 0.03017348 برای هر DUCK می‌ باشد.

توکن Duck Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,173 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00K DUCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUCK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.112937 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02211247 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUCK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.43 رسیده است.

اطلاعات بازار Duck Token (DUCK)

ارزش بازار $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K حجم (24 ساعته) $ 9.43$ 9.43 $ 9.43 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K سرمایه در گردش 1000.00K 1000.00K 1000.00K عرضه کل 999,998.0 999,998.0 999,998.0

ارزش بازار فعلی Duck Token برابر است با $ 30.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.43. عرضه در گردش DUCK برابر است با 1000.00K، و عرضه کل آن 999998.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.17K است.