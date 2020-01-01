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برترین توکن‌ های با تم اردک بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم اردک را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
HAROLD
HAROLD
HAROLD
$ 0.001461
-0.34%
+1.04%
-0.41%
$ 1.15M
$ 5.39M
2
DuckCoin
DuckCoin
DUCK
$ 8.727E-5
-1.08%
+8.80%
+3.98%
$ 87.32K
--
3
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03017348
0.00%
--
-7.98%
$ 30.17K
$ 9.43
4
Gugo
Gugo
GUGO
$ 1.941E-5
-0.36%
-0.30%
-11.41%
$ 19.22K
--
5
Dolan Duk
Dolan Duk
DOLAN
$ 1.383E-5
0.00%
-7.30%
-7.31%
$ 13.83K
--
6
The Duck
The Duck
DUCK
$ 1.126E-5
-0.18%
-1.60%
-22.02%
$ 11.25K
--

سوالات متداول

توکن‌ های با تم اردک چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم اردک به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 6 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.31M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم اردک چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم اردک که در MEXC رصد می‌شوند، توکن DUCK با ثبت تغییر قیمتی 8.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم اردک در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 6 توکن از دسته با تم اردک را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم اردک می‌توان به HAROLD, DUCK, DUCK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم اردک چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم اردک در حال حاضر حدود $1.31M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم اردک، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.