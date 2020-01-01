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برترین توکن‌ های اکوسیستم MegaETH بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم MegaETH را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,337.45
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 8.72B
$ 1.34M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.56
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
5
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999885
0.00%
0.00%
0.00%
$ 102.89M
--
6
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5225
-0.10%
-0.59%
-0.85%
$ 12.27M
$ 106.92K
7
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02376052
0.00%
+0.00%
+0.23%
$ 8.75M
--
8
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.484E-5
-0.03%
+10.50%
-4.68%
$ 34.84K
--
9
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03017348
0.00%
--
-7.98%
$ 30.17K
$ 9.43
10
Meka
Meka
MEKA
$ 1.604E-5
0.00%
-7.90%
-9.58%
$ 16.04K
--
11
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9902
+0.01%
+0.14%
+0.38%
--
$ 54.66K
12
MegaETH
MegaETH
MEGA
$ 0.03152
+0.19%
+3.17%
-13.80%
--
$ 2.13M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم MegaETH چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم MegaETH به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $23.67B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم MegaETH چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم MegaETH که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FLUFFEY با ثبت تغییر قیمتی 10.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم MegaETH در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته اکوسیستم MegaETH را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم MegaETH می‌توان به WSTETH, LINK, USDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم MegaETH چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم MegaETH در حال حاضر حدود $23.67B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم MegaETH، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.