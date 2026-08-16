قیمت امروز Dill

قیمت لحظه‌ ای Dill (DL) در حال حاضر برابر با $ 0.00187096 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DL به USD برابر با $ 0.00187096 برای هر DL می‌ باشد.

توکن Dill در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,217,077 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.19B DL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DL در بازه‌ ای بین $ 0.00185241 (حداقل) و $ 0.00196982 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0176081 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00176035 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -0.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 33.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Dill (DL)

ارزش بازار $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M حجم (24 ساعته) $ 33.80K$ 33.80K $ 33.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.23M$ 11.23M $ 11.23M سرمایه در گردش 1.19B 1.19B 1.19B عرضه کل 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dill برابر است با $ 2.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 33.80K. عرضه در گردش DL برابر است با 1.19B، و عرضه کل آن 6000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.23M است.