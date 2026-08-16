قیمت امروز Dfyn Network

قیمت لحظه‌ ای Dfyn Network (DFYN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DFYN به USD برابر با $ 0 برای هر DFYN می‌ باشد.

توکن Dfyn Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 54,885 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 193.58M DFYN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DFYN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.38 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DFYN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.08 رسیده است.

اطلاعات بازار Dfyn Network (DFYN)

ارزش بازار $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K حجم (24 ساعته) $ 13.08$ 13.08 $ 13.08 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K سرمایه در گردش 193.58M 193.58M 193.58M عرضه کل 193,578,192.0 193,578,192.0 193,578,192.0

ارزش بازار فعلی Dfyn Network برابر است با $ 54.89K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.08. عرضه در گردش DFYN برابر است با 193.58M، و عرضه کل آن 193578192.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.89K است.