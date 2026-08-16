قیمت امروز DATA BEAR

قیمت لحظه‌ ای DATA BEAR (DATABEAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DATABEAR به USD برابر با $ 0 برای هر DATABEAR می‌ باشد.

توکن DATA BEAR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,312 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 858.52M DATABEAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DATABEAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00260688 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DATABEAR طی یک ساعت گذشته به میزان -3.71% و در هفت روز اخیر به میزان +27.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DATA BEAR (DATABEAR)

ارزش بازار $ 48.31K$ 48.31K $ 48.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.27K$ 56.27K $ 56.27K سرمایه در گردش 858.52M 858.52M 858.52M عرضه کل 858,516,423.243129 858,516,423.243129 858,516,423.243129

ارزش بازار فعلی DATA BEAR برابر است با $ 48.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DATABEAR برابر است با 858.52M، و عرضه کل آن 858516423.243129 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.27K است.