قیمت امروز Cooper

قیمت لحظه‌ ای Cooper (COOPER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COOPER به USD برابر با $ 0 برای هر COOPER می‌ باشد.

توکن Cooper در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 195,288 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 973.49M COOPER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COOPER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COOPER طی یک ساعت گذشته به میزان -1.96% و در هفت روز اخیر به میزان +145.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Cooper (COOPER)

ارزش بازار $ 195.29K$ 195.29K $ 195.29K حجم (24 ساعته) $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 195.29K$ 195.29K $ 195.29K سرمایه در گردش 973.49M 973.49M 973.49M عرضه کل 973,492,525.0589701 973,492,525.0589701 973,492,525.0589701

ارزش بازار فعلی Cooper برابر است با $ 195.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.56K. عرضه در گردش COOPER برابر است با 973.49M، و عرضه کل آن 973492525.0589701 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 195.29K است.