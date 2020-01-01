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برترین توکن‌ های خالق Zora بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش خالق Zora را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
kazonomics
kazonomics
KAZONOMICS
$ 0.00079201
-0.29%
+0.02%
-1.44%
$ 792.01K
$ 113.22
2
jesse
jesse
JESSE
$ 0.00142331
-0.41%
+0.02%
-11.90%
$ 779.84K
$ 27.66K
3
balajis
balajis
BALAJIS
$ 0.00021937
-0.32%
+0.02%
-13.25%
$ 219.37K
$ 65.74
4
BaseShake
BaseShake
BASESHAKE
$ 0.00013493
0.00%
--
-3.14%
$ 134.93K
$ 10.88
5
coinage
coinage
COINAGE
$ 0.00010121
0.00%
+0.00%
-8.90%
$ 101.21K
$ 3.37
6
11am
11am
11AM
$ 7.191E-5
0.00%
-9.80%
0.00%
$ 38.67K
--
7
Meow on Zora
Meow on Zora
MEOW
$ 3.669E-5
0.00%
-44.10%
-44.21%
$ 36.06K
--
8
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.458E-5
+0.35%
+1.80%
-20.38%
$ 19.88K
--
9
alexanderelorenzo
alexanderelorenzo
ALEXANDERELORENZO
$ 2.711E-5
0.00%
-13.20%
-13.28%
$ 15.52K
--
10
deployer
deployer
DEPLOYER
$ 2.269E-5
+0.35%
-5.80%
-28.35%
$ 11.41K
--

سوالات متداول

توکن‌ های خالق Zora چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های خالق Zora به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.15M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن خالق Zora چیست؟
در میان توکن‌ های دسته خالق Zora که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CC0COMPANY با ثبت تغییر قیمتی 1.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن خالق Zora در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته خالق Zora را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص خالق Zora می‌توان به KAZONOMICS, JESSE, BALAJIS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته خالق Zora چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های خالق Zora در حال حاضر حدود $2.15M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش خالق Zora، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.