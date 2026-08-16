قیمت امروز Cheyenne

قیمت لحظه‌ ای Cheyenne (CHEYENNE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHEYENNE به USD برابر با $ 0 برای هر CHEYENNE می‌ باشد.

توکن Cheyenne در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,883 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 977.46M CHEYENNE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHEYENNE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.085541 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHEYENNE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +9.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cheyenne (CHEYENNE)

ارزش بازار $ 47.88K$ 47.88K $ 47.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.88K$ 47.88K $ 47.88K سرمایه در گردش 977.46M 977.46M 977.46M عرضه کل 977,460,904.519398 977,460,904.519398 977,460,904.519398

ارزش بازار فعلی Cheyenne برابر است با $ 47.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHEYENNE برابر است با 977.46M، و عرضه کل آن 977460904.519398 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.88K است.