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برترین توکن‌ های تجمیع‌کننده بازده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تجمیع‌کننده بازده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.564
-0.32%
+0.32%
-2.31%
$ 153.46M
$ 41.95K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,948.9
-0.34%
+0.99%
-5.01%
$ 69.78M
$ 30.03
3
ARK
ARK
ARK
$ 0.09017
-0.03%
+1.81%
-3.82%
$ 17.82M
$ 616.78K
4
Bella
Bella
BEL
$ 0.1064
+0.01%
-1.24%
-5.60%
$ 8.54M
$ 551.76K
5
Badger
Badger
BADGER
$ 0.342692
-0.01%
0.00%
+0.34%
$ 6.68M
$ 297.91K
6
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001293
+0.23%
+2.21%
-0.15%
$ 6.65M
$ 437.24M
7
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.63
-1.26%
-0.00%
-3.14%
$ 6.17M
$ 15.25K
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.084903
0.00%
+0.00%
+4.41%
$ 5.80M
$ 4.26K
9
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
$ 1,883.93
+0.01%
+0.00%
-1.60%
$ 3.59M
$ 268.88
10
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.221
-0.02%
+2.07%
+0.13%
$ 3.51M
$ 12.01K
11
Beefy
Beefy
BIFI
$ 39.1
0.00%
+0.00%
+6.86%
$ 3.13M
$ 2.30K
12
Harmonix Finance
Harmonix Finance
HAR
$ 0.0020182
0.00%
-0.01%
+2.46%
$ 2.02M
$ 51.01
13
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02623617
+1.61%
+0.02%
-0.30%
$ 1.78M
$ 258.11
14
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00014128
+0.07%
+0.00%
-33.43%
$ 1.41M
$ 5.33K
15
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00293622
0.00%
-0.01%
+1.15%
$ 1.39M
$ 1.29K
16
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.100076
0.00%
--
+6.84%
$ 943.09K
$ 2.62
17
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00028742
+0.22%
-0.15%
-23.78%
$ 569.06K
$ 253.96K
18
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
19
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00742625
0.00%
--
-1.90%
$ 502.76K
$ 1.58
20
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00043856
0.00%
+0.08%
-10.74%
$ 432.86K
$ 9.28K
21
Gym Network
Gym Network
GYMNET
$ 0.00124023
-0.10%
-0.03%
-18.93%
$ 427.42K
$ 4.77K
22
Roobee
Roobee
ROOBEE
$ 7.247E-5
+0.12%
-0.40%
-1.05%
$ 384.86K
--
23
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,945.3
0.00%
--
+4.36%
$ 330.31K
$ 3.97
24
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
0.00%
$ 302.13K
$ 2.31
25
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 30.01
-0.07%
+0.01%
-1.77%
$ 300.12K
$ 25.98
26
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00210279
0.00%
--
+4.56%
$ 177.38K
$ 1.10
27
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.00132
0.00%
-1.86%
-5.92%
$ 174.77K
$ 14.42M
28
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.0006323
-0.11%
+0.03%
+2.07%
$ 95.90K
$ 740.61
29
TEN
TEN
TENFI
$ 0.00047693
+16.61%
-0.09%
+20.11%
$ 72.97K
$ 3.73K
30
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.01E-6
0.00%
-0.70%
+24.43%
$ 63.18K
--
31
Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol
ITP
$ 0.00898044
+0.10%
+0.01%
-0.86%
$ 43.02K
$ 203.08
32
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.363E-5
+0.06%
+16.60%
-0.63%
$ 26.81K
--
33
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01108431
0.00%
+0.00%
-1.59%
$ 22.31K
$ 2.10
34
88mph
88mph
MPH
$ 0.01229682
+0.18%
+0.02%
-2.74%
$ 19.35K
$ 11.19
35
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
$ 0.01099269
0.00%
0.00%
+1.46%
$ 18.69K
$ 1.23
36
Tokeo
Tokeo
TOKE
$ 0.00019191
0.00%
--
+6.51%
$ 10.22K
$ 31.98
37
Catecoin
Catecoin
CATE
$ 0.019087
+1.73%
+27.64%
-22.58%
--
$ 9.92M

سوالات متداول

توکن‌ های تجمیع‌کننده بازده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تجمیع‌کننده بازده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 37 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $297.16M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تجمیع‌کننده بازده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تجمیع‌کننده بازده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CATE با ثبت تغییر قیمتی 27.64% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تجمیع‌کننده بازده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 37 توکن از دسته تجمیع‌کننده بازده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تجمیع‌کننده بازده می‌توان به CVX, YFI, ARK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تجمیع‌کننده بازده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تجمیع‌کننده بازده در حال حاضر حدود $297.16M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تجمیع‌کننده بازده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.