Infinite Trading ProtocolITP چیست

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions. Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Infinite Trading Protocol (USD)

ارزش Infinite Trading Protocol (ITP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Infinite Trading Protocol (ITP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Infinite Trading Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Infinite Trading Protocol را بررسی کنید!

ITP به ارزهای محلی

توکنومیکس Infinite Trading Protocol (ITP)

درک، توکنومیکس Infinite Trading Protocol (ITP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ITP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Infinite Trading Protocol (ITP) امروز Infinite Trading Protocol (ITP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ITP به واحد USD برابر است با 0.02060805 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ITP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02060805 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ITP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Infinite Trading Protocol چقدر است؟ ارزش بازار ITP برابر است با $ 97.37K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ITP چقدر است؟ عرضه در گردش ITP برابر است با 4.72M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ITP چقدر بوده است؟ ITP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02969891 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ITP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ITP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01241365 USD رسید. حجم معاملات ITP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ITP برابر است با -- USD . آیا ITP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ITP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ITP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Infinite Trading Protocol (ITP)