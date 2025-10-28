قیمت لحظه‌ ای Infinite Trading Protocol امروز برابر است با 0.02060805 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ITP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ITP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Infinite Trading Protocol امروز برابر است با 0.02060805 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ITP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ITP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Infinite Trading Protocol

قیمت Infinite Trading Protocol (ITP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ITP به USD:

$0.02065079
-3.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Infinite Trading Protocol (ITP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:53:27 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Infinite Trading Protocol (ITP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02061368
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02137406
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02061368
$ 0.02137406
$ 0.02969891
$ 0.01241365
-0.60%

-3.32%

+0.34%

+0.34%

قیمت لحظه‌ ای Infinite Trading Protocol (ITP) برابر است با $0.02060805. در 24 ساعت گذشته، ITP در بازه قیمتی حداقل $ 0.02061368 تا حداکثر $ 0.02137406 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ITP برابر با $ 0.02969891 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01241365 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ITP در یک ساعت گذشته -0.60%، در 24 ساعت گذشته -3.32% و در 7 روز گذشته +0.34% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Infinite Trading Protocol (ITP)

$ 97.37K
--
$ 13.61M
4.72M
660,146,957.2169611
ارزش بازار فعلی Infinite Trading Protocol برابر است با $ 97.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ITP برابر است با 4.72M، و عرضه کل آن 660146957.2169611 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.61M است.

تاریخچه قیمت Infinite Trading Protocol (ITP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Infinite Trading Protocol به USD به میزان $ -0.00070847350772934 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Infinite Trading Protocol به USD به میزان $ -0.0024335139 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Infinite Trading Protocol به USD به میزان $ -0.0048491957 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Infinite Trading Protocol به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00070847350772934-3.32%
30 روز$ -0.0024335139-11.80%
60 روز$ -0.0048491957-23.53%
90 روز$ 0--

Infinite Trading ProtocolITP چیست

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Infinite Trading Protocol (USD)

ارزش Infinite Trading Protocol (ITP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Infinite Trading Protocol (ITP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Infinite Trading Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Infinite Trading Protocol را بررسی کنید!

ITP به ارزهای محلی

توکنومیکس Infinite Trading Protocol (ITP)

درک، توکنومیکس Infinite Trading Protocol (ITP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ITP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Infinite Trading Protocol (ITP)

امروز Infinite Trading Protocol (ITP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ITP به واحد USD برابر است با 0.02060805 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ITP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ITP نسبت به USD برابر است با $ 0.02060805. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Infinite Trading Protocol چقدر است؟
ارزش بازار ITP برابر است با $ 97.37K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ITP چقدر است؟
عرضه در گردش ITP برابر است با 4.72M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ITP چقدر بوده است؟
ITP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02969891 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ITP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ITP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01241365 USD رسید.
حجم معاملات ITP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ITP برابر است با -- USD.
آیا ITP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ITP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ITP مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Infinite Trading Protocol (ITP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

