قیمت امروز Inverse Finance

قیمت لحظه‌ ای Inverse Finance (INV) در حال حاضر برابر با $ 8.6 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INV به USD برابر با $ 8.6 برای هر INV می‌ باشد.

توکن Inverse Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,148,447 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 714.97K INV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INV در بازه‌ ای بین $ 8.28 (حداقل) و $ 8.81 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,075.09 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 8.28 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INV طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -0.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.97K رسیده است.

اطلاعات بازار Inverse Finance (INV)

ارزش بازار $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M حجم (24 ساعته) $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M سرمایه در گردش 714.97K 714.97K 714.97K عرضه کل 727,000.0 727,000.0 727,000.0

ارزش بازار فعلی Inverse Finance برابر است با $ 6.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.97K. عرضه در گردش INV برابر است با 714.97K، و عرضه کل آن 727000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.25M است.