قیمت امروز Tenbin Gold

قیمت لحظه‌ ای Tenbin Gold (TGLD) در حال حاضر برابر با $ 4,338.75 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TGLD به USD برابر با $ 4,338.75 برای هر TGLD می‌ باشد.

توکن Tenbin Gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 606,461 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 139.78 TGLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TGLD در بازه‌ ای بین $ 4,337.98 (حداقل) و $ 4,338.77 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7,070.21 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3,503.62 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TGLD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.23 رسیده است.

اطلاعات بازار Tenbin Gold (TGLD)

ارزش بازار $ 606.46K$ 606.46K $ 606.46K حجم (24 ساعته) $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 606.46K$ 606.46K $ 606.46K سرمایه در گردش 139.78 139.78 139.78 عرضه کل 139.7779617457141 139.7779617457141 139.7779617457141

ارزش بازار فعلی Tenbin Gold برابر است با $ 606.46K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.23. عرضه در گردش TGLD برابر است با 139.78، و عرضه کل آن 139.7779617457141 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 606.46K است.