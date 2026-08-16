قیمت امروز Streamex GLDY

قیمت لحظه‌ ای Streamex GLDY (GLDY) در حال حاضر برابر با $ 4,377.25 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GLDY به USD برابر با $ 4,377.25 برای هر GLDY می‌ باشد.

توکن Streamex GLDY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,471,983 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.08K GLDY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GLDY در بازه‌ ای بین $ 4,377.25 (حداقل) و $ 4,379.9 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,428.29 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3,999.46 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GLDY طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Streamex GLDY (GLDY)

ارزش بازار $ 13.47M$ 13.47M $ 13.47M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.47M$ 13.47M $ 13.47M سرمایه در گردش 3.08K 3.08K 3.08K عرضه کل 3,077.727598 3,077.727598 3,077.727598

ارزش بازار فعلی Streamex GLDY برابر است با $ 13.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش GLDY برابر است با 3.08K، و عرضه کل آن 3077.727598 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.47M است.