قیمت امروز Matrixdock Silver

قیمت لحظه‌ ای Matrixdock Silver (XAGM) در حال حاضر برابر با $ 66.94 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XAGM به USD برابر با $ 66.94 برای هر XAGM می‌ باشد.

توکن Matrixdock Silver در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,887,565 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 73.02K XAGM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XAGM در بازه‌ ای بین $ 64.24 (حداقل) و $ 67.24 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 89.38 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 57.3 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XAGM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +1.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Matrixdock Silver (XAGM)

ارزش بازار $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M حجم (24 ساعته) $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M سرمایه در گردش 73.02K 73.02K 73.02K عرضه کل 73,017.621805254 73,017.621805254 73,017.621805254

ارزش بازار فعلی Matrixdock Silver برابر است با $ 4.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.31K. عرضه در گردش XAGM برابر است با 73.02K، و عرضه کل آن 73017.621805254 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.89M است.