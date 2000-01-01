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برترین توکن‌ های رول‌آپ بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش رول‌آپ را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07365
+0.01%
-0.74%
-5.81%
$ 460.12M
$ 2.30M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1096
+0.09%
+1.20%
+0.18%
$ 219.80M
$ 539.04K
3
OP
OP
OP
$ 0.08558
+0.18%
-0.50%
-2.77%
$ 184.41M
$ 496.11K
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02322
+0.04%
+1.13%
-1.32%
$ 147.57M
$ 5.61M
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008351
-0.19%
+0.95%
-2.99%
$ 40.92M
$ 68.15M
6
$ 0.006027
+0.25%
+2.65%
-0.41%
$ 38.63M
$ 9.83M
7
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 34.55M
$ 748.18
8
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50412
-0.41%
+1.00%
+6.07%
$ 34.11M
$ 123.81K
9
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02505676
+0.14%
-0.00%
-11.92%
$ 23.38M
$ 2.75M
10
Phala
Phala
PHA
$ 0.02203
-0.54%
+1.33%
-6.41%
$ 18.51M
$ 2.83M
11
Metis
Metis
METIS
$ 2.384
-0.08%
+0.72%
-5.30%
$ 17.92M
$ 22.99K
12
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0723
+0.14%
+2.69%
+1.26%
$ 14.13M
$ 775.92K
13
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008907
+0.09%
+1.18%
-9.56%
$ 12.21M
$ 6.29M
14
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01742
-0.29%
-0.12%
-8.25%
$ 8.57M
$ 3.28M
15
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0124
+0.81%
+0.81%
-3.85%
$ 6.05M
$ 4.61M
16
Giant Mammoth
Giant Mammoth
GMMT
$ 0.001623
+0.37%
-2.23%
-7.05%
$ 3.40M
$ 11.98M
17
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008709
+0.65%
-1.50%
-8.44%
$ 2.32M
$ 6.54M
18
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001718
0.00%
-3.81%
-23.43%
$ 1.53M
$ 50.12M
19
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.951E-5
+0.09%
+0.70%
-0.16%
$ 895.13K
--
20
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008091
-0.26%
-0.86%
+1.48%
$ 845.11K
$ 7.16M
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.99E-6
+0.10%
-14.10%
-7.59%
$ 483.98K
--
22
LightLink
LightLink
LL
$ 0.00120109
+0.03%
0.00%
-0.26%
$ 98.09K
$ 32.04K
23
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
24
ZKFair
ZKFair
ZKF
$ 4.9E-6
0.00%
-3.90%
0.00%
$ 48.97K
--
25
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
+0.02%
-1.42%
$ 29.98K
$ 8.14
26
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.17744
-0.22%
-2.74%
-13.70%
--
$ 346.07K

سوالات متداول

توکن‌ های رول‌آپ چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های رول‌آپ به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 26 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.27B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن رول‌آپ چیست؟
در میان توکن‌ های دسته رول‌آپ که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TAIKO با ثبت تغییر قیمتی 2.69% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن رول‌آپ در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 26 توکن از دسته رول‌آپ را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص رول‌آپ می‌توان به ARB, IMX, OP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته رول‌آپ چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های رول‌آپ در حال حاضر حدود $1.27B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش رول‌آپ، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.