قیمت امروز LightLink

قیمت لحظه‌ ای LightLink (LL) در حال حاضر برابر با $ 0.00120215 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LL به USD برابر با $ 0.00120215 برای هر LL می‌ باشد.

توکن LightLink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,067 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 81.67M LL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LL در بازه‌ ای بین $ 0.00119749 (حداقل) و $ 0.00120562 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.162301 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00117736 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -0.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 33.42K رسیده است.

اطلاعات بازار LightLink (LL)

ارزش بازار $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K حجم (24 ساعته) $ 33.42K$ 33.42K $ 33.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M سرمایه در گردش 81.67M 81.67M 81.67M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LightLink برابر است با $ 98.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 33.42K. عرضه در گردش LL برابر است با 81.67M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.20M است.