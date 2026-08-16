قیمت امروز SatoshiVM

قیمت لحظه‌ ای SatoshiVM (SAVM) در حال حاضر برابر با $ 0.00407709 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAVM به USD برابر با $ 0.00407709 برای هر SAVM می‌ باشد.

توکن SatoshiVM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,980 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.35M SAVM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAVM در بازه‌ ای بین $ 0.00406209 (حداقل) و $ 0.00408056 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.77 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00326 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAVM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.14 رسیده است.

اطلاعات بازار SatoshiVM (SAVM)

ارزش بازار $ 29.98K$ 29.98K $ 29.98K حجم (24 ساعته) $ 8.14$ 8.14 $ 8.14 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 85.62K$ 85.62K $ 85.62K سرمایه در گردش 7.35M 7.35M 7.35M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی SatoshiVM برابر است با $ 29.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.14. عرضه در گردش SAVM برابر است با 7.35M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 85.62K است.