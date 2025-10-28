ZKFairZKF چیست

ZKFair stands out as the first community-driven L2, utilizing Polygon CDK, Celestia DA and Lumoz RaaS. It boasts a 100% fair launch with no external investors, reserves, or pre-mining—truly a project driven by the community. ZKFair stands out as the first community-driven L2, utilizing Polygon CDK, Celestia DA and Lumoz RaaS. It boasts a 100% fair launch with no external investors, reserves, or pre-mining—truly a project driven by the community.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت ZKFair (USD)

ارزش ZKFair (ZKF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZKFair (ZKF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZKFair را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ZKFair را بررسی کنید!

ZKF به ارزهای محلی

توکنومیکس ZKFair (ZKF)

درک، توکنومیکس ZKFair (ZKF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZKF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZKFair (ZKF) امروز ZKFair (ZKF) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZKF به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZKF نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZKF نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ZKFair چقدر است؟ ارزش بازار ZKF برابر است با $ 408.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZKF چقدر است؟ عرضه در گردش ZKF برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZKF چقدر بوده است؟ ZKF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02491955 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZKF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZKF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ZKF چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZKF برابر است با -- USD . آیا ZKF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZKF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZKF مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ZKFair (ZKF)