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برترین توکن‌ های اکوسیستم Cronos بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Cronos را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,182.29
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.579
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05142
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
-0.01%
-0.01%
+0.23%
$ 494.02M
$ 7.56K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.54M
7
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00126062
+0.04%
-0.00%
-1.07%
$ 38.68M
$ 9.24K
8
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.27434E-7
+0.15%
-0.90%
-0.30%
$ 36.03M
--
9
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,883.36
+0.13%
0.00%
-1.65%
$ 34.83M
$ 88.55K
10
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.27%
+0.00%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.04M
11
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04798028
+0.02%
-0.00%
-0.24%
$ 27.35M
$ 265.38K
12
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.0000000263
-0.04%
-0.76%
-3.17%
$ 26.25M
$ 3.21T
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.07
+0.13%
+0.00%
-1.74%
$ 13.81M
$ 113.85K
14
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.747E-5
-1.04%
0.00%
-2.55%
$ 9.92M
--
15
ALI
ALI
ALI
$ 0.001043
-0.10%
-0.10%
-1.42%
$ 9.51M
$ 5.96M
16
Capybara Nation
Capybara Nation
BARA
$ 9.0701E-8
-1.11%
-0.80%
-2.90%
$ 9.07M
--
17
Crob Mob
Crob Mob
CROB
$ 0.00667063
0.00%
-0.01%
-1.67%
$ 6.67M
$ 103.48
18
Tectonic
Tectonic
TONIC
$ 1.3368E-8
+0.05%
-1.60%
-1.39%
$ 4.10M
--
19
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089747
+0.33%
-0.00%
-4.89%
$ 2.12M
$ 3.41K
20
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21769
+0.20%
+0.28%
+0.91%
$ 2.11M
$ 364.94K
21
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00351995
0.00%
-0.00%
-0.49%
$ 1.76M
$ 36.76
22
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001696
-1.16%
+0.06%
-6.79%
$ 1.63M
$ 31.30T
23
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00180778
0.00%
-0.00%
-7.01%
$ 1.58M
$ 60.25
24
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00291784
-1.19%
-0.00%
-0.53%
$ 1.56M
$ 753.56
25
Mistery
Mistery
MERY
$ 2.82E-6
0.00%
-2.60%
+33.02%
$ 1.19M
--
26
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00109761
+0.86%
+0.00%
-7.81%
$ 1.10M
$ 1.32K
27
Xitcoin
Xitcoin
$XTC
$ 0.00015536
-0.15%
-0.00%
+1.00%
$ 815.67K
$ 367.35
28
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EOP
$ 0.00077298
0.00%
--
0.00%
$ 772.98K
$ 24.70
29
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.089E-5
-1.10%
+1.50%
-5.15%
$ 674.07K
--
30
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00348372
-0.28%
+0.01%
-4.79%
$ 599.79K
$ 600.34
31
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.757E-5
0.00%
+1.20%
+15.25%
$ 374.61K
--
32
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00037123
0.00%
-0.00%
-0.63%
$ 371.23K
$ 96.79
33
Ferro
Ferro
FER
$ 8.38E-5
-0.29%
-0.70%
+3.29%
$ 366.09K
--
34
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.00994258
0.00%
+0.01%
+12.26%
$ 317.74K
$ 192.19
35
Minted
Minted
MTD
$ 0.00161936
0.00%
-0.00%
-3.34%
$ 299.92K
$ 235.29
36
Crogecoin
Crogecoin
CROGE
$ 0.00020901
0.00%
-0.01%
-0.91%
$ 209.01K
$ 12.06
37
Croakey
Croakey
CROAK
$ 1.8E-6
0.00%
-1.70%
-23.08%
$ 179.60K
--
38
puush da button
puush da button
PUUSH
$ 1.6354E-8
+0.01%
0.00%
+2.93%
$ 130.83K
--
39
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00800852
0.00%
+0.04%
+2.02%
$ 129.21K
$ 96.75
40
RadioShack
RadioShack
RADIO
$ 3.742E-5
-0.05%
-0.20%
-1.73%
$ 128.68K
--
41
InoAi
InoAi
INO
$ 0.00012143
-0.42%
+0.01%
+1.41%
$ 121.43K
$ 2.31K
42
ryoshi with knife
ryoshi with knife
RYOSHI
$ 1.19947E-10
+0.02%
-1.40%
+2.17%
$ 93.29K
--
43
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FFTB
$ 8.84417E-7
0.00%
-2.60%
-3.69%
$ 88.22K
--
44
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6.796E-5
0.00%
-0.40%
-13.57%
$ 67.96K
--
45
Bored Candy City
Bored Candy City
CANDY
$ 0.00018346
-0.39%
+0.02%
+11.38%
$ 43.54K
$ 20.38
46
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010353
0.00%
-0.00%
+0.06%
$ 42.97K
$ 47.24
47
Cronos Legends
Cronos Legends
CLG
$ 143.03
+0.73%
-0.05%
-18.22%
$ 41.99K
$ 430.37
48
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.67E-5
0.00%
-1.70%
+14.12%
$ 38.35K
--
49
Todin
Todin
TDN
$ 0.00020947
0.00%
-0.00%
+9.32%
$ 38.07K
$ 2.51
50
AurumTrust
AurumTrust
AUT
$ 4.364E-5
0.00%
-0.60%
+1.58%
$ 35.43K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Cronos چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Cronos به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 60 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $90.93B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Cronos چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Cronos که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VIES با ثبت تغییر قیمتی 11.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Cronos در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 60 توکن از دسته اکوسیستم Cronos را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Cronos می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Cronos چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Cronos در حال حاضر حدود $90.93B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Cronos، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.