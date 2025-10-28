TodinTDN چیست

Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

پیش‌ بینی قیمت Todin (USD)

ارزش Todin (TDN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Todin (TDN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Todin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Todin را بررسی کنید!

TDN به ارزهای محلی

توکنومیکس Todin (TDN)

درک، توکنومیکس Todin (TDN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TDN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Todin (TDN) امروز Todin (TDN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TDN به واحد USD برابر است با 0.00109019 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TDN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00109019 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TDN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Todin چقدر است؟ ارزش بازار TDN برابر است با $ 158.91K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TDN چقدر است؟ عرضه در گردش TDN برابر است با 146.17M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TDN چقدر بوده است؟ TDN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00443116 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TDN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TDN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00060277 USD رسید. حجم معاملات TDN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TDN برابر است با -- USD . آیا TDN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TDN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TDN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Todin (TDN)