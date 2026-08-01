قیمت امروز Ballies

قیمت لحظه‌ ای Ballies (BALL) در حال حاضر برابر با $ 0.00989668 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BALL به USD برابر با $ 0.00989668 برای هر BALL می‌ باشد.

توکن Ballies در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 316,256 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 31.96M BALL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BALL در بازه‌ ای بین $ 0.00973116 (حداقل) و $ 0.00996407 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.101967 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0047417 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BALL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.67% و در هفت روز اخیر به میزان +7.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 191.30 رسیده است.

اطلاعات بازار Ballies (BALL)

ارزش بازار $ 316.26K$ 316.26K $ 316.26K حجم (24 ساعته) $ 191.30$ 191.30 $ 191.30 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M سرمایه در گردش 31.96M 31.96M 31.96M عرضه کل 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ballies برابر است با $ 316.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 191.30. عرضه در گردش BALL برابر است با 31.96M، و عرضه کل آن 170000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.68M است.