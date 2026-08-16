قیمت امروز Elk Finance

قیمت لحظه‌ ای Elk Finance (ELK) در حال حاضر برابر با $ 0.00784776 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELK به USD برابر با $ 0.00784776 برای هر ELK می‌ باشد.

توکن Elk Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 126,617 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.13M ELK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELK در بازه‌ ای بین $ 0.00771167 (حداقل) و $ 0.00820832 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.03 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00738493 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.42% و در هفت روز اخیر به میزان +1.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 125.04 رسیده است.

اطلاعات بازار Elk Finance (ELK)

ارزش بازار $ 126.62K$ 126.62K $ 126.62K حجم (24 ساعته) $ 125.04$ 125.04 $ 125.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 332.93K$ 332.93K $ 332.93K سرمایه در گردش 16.13M 16.13M 16.13M عرضه کل 42,424,242.0 42,424,242.0 42,424,242.0

ارزش بازار فعلی Elk Finance برابر است با $ 126.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 125.04. عرضه در گردش ELK برابر است با 16.13M، و عرضه کل آن 42424242.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 332.93K است.