Full MoonFM چیست

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM. We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn't just trading, this is our financial mission to the moon. Unleash User's Trading Potential As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through. Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power. Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights. Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment. Chart a Course to Passive Income Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income. Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

پیش‌ بینی قیمت Full Moon (USD)

ارزش Full Moon (FM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Full Moon (FM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Full Moon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Full Moon را بررسی کنید!

FM به ارزهای محلی

توکنومیکس Full Moon (FM)

درک، توکنومیکس Full Moon (FM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Full Moon (FM) امروز Full Moon (FM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FM به واحد USD برابر است با 0.01164321 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01164321 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Full Moon چقدر است؟ ارزش بازار FM برابر است با $ 3.73M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FM چقدر است؟ عرضه در گردش FM برابر است با 321.22M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FM چقدر بوده است؟ FM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04230323 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00630962 USD رسید. حجم معاملات FM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FM برابر است با -- USD . آیا FM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Full Moon (FM)