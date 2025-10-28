قیمت لحظه‌ ای Full Moon امروز برابر است با 0.01164321 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Full Moon امروز برابر است با 0.01164321 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FM

اطلاعات قیمت FM

وایت‌ پیپر FM

وب‌سایت رسمی FM

توکنومیکس FM

پیش‌بینی قیمت FM

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Full Moon

قیمت Full Moon (FM)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FM به USD:

$0.01164321
-0.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Full Moon (FM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:01:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Full Moon (FM) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01132044
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01187948
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01132044
$ 0.01187948
$ 0.04230323
$ 0.00630962
+0.28%

-0.94%

+1.04%

+1.04%

قیمت لحظه‌ ای Full Moon (FM) برابر است با $0.01164321. در 24 ساعت گذشته، FM در بازه قیمتی حداقل $ 0.01132044 تا حداکثر $ 0.01187948 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FM برابر با $ 0.04230323 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00630962 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FM در یک ساعت گذشته +0.28%، در 24 ساعت گذشته -0.94% و در 7 روز گذشته +1.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Full Moon (FM)

$ 3.73M
--
$ 232.15M
321.22M
20,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی Full Moon برابر است با $ 3.73M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FM برابر است با 321.22M، و عرضه کل آن 20000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 232.15M است.

تاریخچه قیمت Full Moon (FM) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Full Moon به USD به میزان $ -0.00011144863460419 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Full Moon به USD به میزان $ -0.0019145628 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Full Moon به USD به میزان $ -0.0058142779 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Full Moon به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00011144863460419-0.94%
30 روز$ -0.0019145628-16.44%
60 روز$ -0.0058142779-49.93%
90 روز$ 0--

Full MoonFM چیست

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Full Moon (USD)

ارزش Full Moon (FM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Full Moon (FM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Full Moon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Full Moon را بررسی کنید!

FM به ارزهای محلی

توکنومیکس Full Moon (FM)

درک، توکنومیکس Full Moon (FM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Full Moon (FM)

امروز Full Moon (FM) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FM به واحد USD برابر است با 0.01164321 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FM نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FM نسبت به USD برابر است با $ 0.01164321. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Full Moon چقدر است؟
ارزش بازار FM برابر است با $ 3.73M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FM چقدر است؟
عرضه در گردش FM برابر است با 321.22M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FM چقدر بوده است؟
FM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04230323 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00630962 USD رسید.
حجم معاملات FM چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FM برابر است با -- USD.
آیا FM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FM مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Full Moon (FM)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

