قیمت Full Moon (FM)
+0.28%
-0.94%
+1.04%
+1.04%
قیمت لحظه ای Full Moon (FM) برابر است با $0.01164321. در 24 ساعت گذشته، FM در بازه قیمتی حداقل $ 0.01132044 تا حداکثر $ 0.01187948 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FM برابر با $ 0.04230323 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00630962 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، FM در یک ساعت گذشته +0.28%، در 24 ساعت گذشته -0.94% و در 7 روز گذشته +1.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Full Moon برابر است با $ 3.73M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FM برابر است با 321.22M، و عرضه کل آن 20000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 232.15M است.
امروز، تغییر قیمت Full Moon به USD به میزان $ -0.00011144863460419 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Full Moon به USD به میزان $ -0.0019145628 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Full Moon به USD به میزان $ -0.0058142779 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Full Moon به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00011144863460419
|-0.94%
|30 روز
|$ -0.0019145628
|-16.44%
|60 روز
|$ -0.0058142779
|-49.93%
|90 روز
|$ 0
|--
Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.
We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.
Unleash User's Trading Potential
As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.
Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.
Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.
Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.
Chart a Course to Passive Income
Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.
Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading
Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.
ارزش Full Moon (FM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Full Moon (FM) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Full Moon را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Full Moon را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Full Moon (FM) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد.
