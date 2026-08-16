قیمت امروز EXCELLENCE

قیمت لحظه‌ ای EXCELLENCE (EOP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EOP به USD برابر با $ 0 برای هر EOP می‌ باشد.

توکن EXCELLENCE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 772,977 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B EOP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EOP در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00104167 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EOP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.70 رسیده است.

اطلاعات بازار EXCELLENCE (EOP)

ارزش بازار $ 772.98K$ 772.98K $ 772.98K حجم (24 ساعته) $ 24.70$ 24.70 $ 24.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 772.98K$ 772.98K $ 772.98K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی EXCELLENCE برابر است با $ 772.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.70. عرضه در گردش EOP برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 772.98K است.